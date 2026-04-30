Criança de 7 anos morre após ser atropelada por ônibus em Caarapó

O menino Wendri Cavalheiro, de 7 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 29, após ser atropelado por um ônibus na Aldeia Te'yikue, em Caarapó.

A fatalidade aconteceu no momento em que a vítima descia de um ônibus, quando foi atingida por outro veículo escolar que vinha logo atrás, na MS-280.

Segundo o site Caarapó News, o menino ficou embaixo de uma das rodas e devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local. Ele estudava na escola Ñandejara Polo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer, já que a vítima estava sem os sinais vitais. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

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