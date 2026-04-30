Menu
Menu Busca quinta, 30 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Criança de 7 anos morre após ser atropelada por ônibus em Caarapó

O menino ficou embaixo de uma das rodas e devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu

30 abril 2026 - 07h10Vinicius Costa    atualizado em 30/04/2026 às 08h22
Vítima faleceu logo após ser atropelada por um ônibusVítima faleceu logo após ser atropelada por um ônibus   (Caarapó News)

O menino Wendri Cavalheiro, de 7 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 29, após ser atropelado por um ônibus na Aldeia Te'yikue, em Caarapó.

A fatalidade aconteceu no momento em que a vítima descia de um ônibus, quando foi atingida por outro veículo escolar que vinha logo atrás, na MS-280.

Segundo o site Caarapó News, o menino ficou embaixo de uma das rodas e devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local. Ele estudava na escola Ñandejara Polo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer, já que a vítima estava sem os sinais vitais. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Morte de Vandermárcio: TJMS atende defesa e manda fazer reprodução simulada dos fatos
Escola Municipal Olinda Brito de Souza
Polícia
Aluno com TDAH é agredido por colega de sala em escola de Sidrolândia
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Homem ataca celular no rosto da esposa durante atendimento em UPA da Capital
Fato ocorreu em frente a Depac Centro, em Campo Grande
Polícia
Policiais impedem tragédia ao salvar mulher de agressões em Campo Grande
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Trânsito
Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande
Idoso morre dias após levar paulada na cabeça enquanto enforcava mulher na Capital
Polícia
Idoso morre dias após levar paulada na cabeça enquanto enforcava mulher na Capital
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Tacuru
Polícia
Homem é preso por estuprar criança em aldeia indígena de Tacuru
Delegacia de Polícia Civil de Eldorado
Polícia
Condenado é capturado pela Polícia Civil após descumprir condições em MS
Prisão aconteceu em Iguatemi
Polícia
Foragido por tráfico e contrabando é capturado no centro de Iguatemi

Mais Lidas

Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Morte de Vandermárcio: TJMS atende defesa e manda fazer reprodução simulada dos fatos
Alimento nas prateleiras de supermercado
Economia
Diferença de preços chega a 157% em itens da cesta básica em Campo Grande
Liberdade de imprensa no Brasil cresceu desde a última avaliação
Brasil
Brasil ultrapassa EUA pela 1ª vez em ranking de liberdade de imprensa
Escola Municipal Olinda Brito de Souza
Polícia
Aluno com TDAH é agredido por colega de sala em escola de Sidrolândia