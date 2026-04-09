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Trânsito

Motociclista é encaminhado à Santa Casa após acidente na Antônio Maria Coelho

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves

09 abril 2026 - 08h23Vinícius Santos
Local do acidente - Foto: Rogério ValimLocal do acidente - Foto: Rogério Valim  

Um motociclista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (9), no cruzamento da rua Antônio Maria Coelho com a rua Bahia, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Segundo informações preliminares, o motociclista teria colidido inicialmente contra a lateral de um Jeep Compass. Com o impacto, houve uma segunda batida envolvendo uma caminhonete que estava no local.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves. O atendimento contou com o apoio da equipe de moto-socorro do Corpo de Bombeiros. Policiais do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) devem comparecer ao local para realizar os levantamentos necessários e apurar eventuais responsabilidades.

Vídeo mostra a movimentação: 

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