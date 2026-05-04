Messias tem agenda indefinida enquanto encontro com Lula para decidir permanência na AGU

Após rejeição no Senado pela vaga no STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias espera por conversa com o presidente Lula e ainda não tem agenda pública definida no seu retorno de férias nesta segunda-feira (4). O encontro definirá se Messias permanece no comando da AGU.

Messias manifestou intenção de deixar o cargo após sabatina e votação no Senado, no entanto, o presidente teria intermediado para evitar decisão precipitada e o orientou a descansar por alguns dias.



Messias esteve de férias entre os dias 8 e 30 de abril, período em que se afastou das funções para se preparar para a sabatina de sua indicação ao STF na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.



Como mostrou a CNN Brasil, apesar de interlocutores afirmarem que o advogado-geral está inclinado a deixar a função, há a avaliação de que ele pode atender a um eventual pedido de Lula.



Auxiliares do presidente defendem que a continuidade de Messias na AGU ajudaria a reforçar a confiança política após a derrota no Senado.



Outra alternativa em análise no Palácio do Planalto é uma eventual transferência de Messias para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública como uma compensação política e reposicionar o ministro dentro do governo, reduzindo o desgaste sofrido após a rejeição.



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