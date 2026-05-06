Pedreiro morre após sofrer descarga elétrica em obra em Sonora

O pedreiro João Paulo morreu durante a terça-feira, dia 5, após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra, no município de Sonora.
Ele chegou a ser socorrido por funcionários do hospital, mas não resistiu as complicações e ferimentos.
Segundo o portal Rádio REC, João teria se acidentado após entrar em contato com um fio de alta tensão.
No momento do fato, a vítima estava atuando na obra.
O caso será investigado pelas autoridades.Reportar Erro
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