Pedreiro morre após sofrer descarga elétrica em obra em Sonora

O pedreiro João Paulo morreu durante a terça-feira, dia 5, após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra, no município de Sonora.

Ele chegou a ser socorrido por funcionários do hospital, mas não resistiu as complicações e ferimentos.

Segundo o portal Rádio REC, João teria se acidentado após entrar em contato com um fio de alta tensão.

No momento do fato, a vítima estava atuando na obra.

O caso será investigado pelas autoridades.

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