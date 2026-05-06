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Mecânico que atropelou e arrancou perna de funcionária pública é preso em SC

O acidente em questão aconteceu na noite do dia 14 de março, na rua Brilhante, em Campo Grande

06 maio 2026 - 11h10Vinicius Costa
Mecânico foi preso em TimbóMecânico foi preso em Timbó   (Divulgação/PCMS)

O mecânico Reinaldo Henrique da Silva Pamplona, de 28 anos, suspeito de atropelar e arrancar a perna de  Jamile Domingues, funcionária pública de 42 anos, foi preso durante a terça-feira, dia 5, na cidade de Timbó, no interior de Santa Catarina.

O acidente em questão aconteceu na noite do dia 14 de março, na rua Brilhante, em Campo Grande. O automóvel utilizado pelo suspeito, um Citröen C3, havia sido localizado no dia 18 do mesmo mês.

Segundo a Polícia Civil, Reinaldo estava com mandado de prisão em aberto e era considerado foragido. Ele foi localizado com auxílio da Delegacia de Homicídios de Blumenau.

A investigação, que se encontra em fase final, concluiu que o autor era o proprietário e condutor do veículo causador do sinistro no momento dos fatos, inclusive trafegava em velocidade superior ao dobro do limite permitido para a via, no entanto, foi descartada a hipótese de “racha” entre veículos.

O emprego de altíssima velocidade, a recusa em prestar socorro, a não apresentação voluntária do autor após os fatos e a sua fuga para outra cidade, demonstraram o menosprezo do autor para com os fatos e, por conseguinte, a presença de dolo eventual, motivo pelo qual o caso foi enquadrado nos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima e fuga de local de sinistro de trânsito.

Após ser preso na tarde de ontem, o autor foi apresentado em audiência de custódia perante o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e posteriormente encaminhado ao Presídio de Jaraguá do Sul, onde aguarda autorização judicial para sua transferência Campo Grande.

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