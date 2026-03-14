Funcionária pública perde a perna após ser atropelada e motorista foge na Capital

Funcionária pública do município, de 42 anos, ficou em estado grave após ser atropelada por um carro e perder parte da perna esquerda na noite na madrugada deste sábado, dia 14, na rua Brilhante, região da Vila Carvalho, em Campo Grande.

Ela estava atravessando a via quando foi atingida por um motorista que conduzia o veículo, a princípio da marca Citröen e modelo hatch, de cor preta, que fugiu do local na sequência dos fatos, sem prestar socorro para a vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, devido ao choque entre o veículo e a pedestre, a funcionária pública teve parte da perna arrancada, sendo que o membro foi encontrado a alguns metros do local de impacto.

Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para atendimento na Santa Casa. Demais autoridades estiveram no local realizando os levantamentos de praxe e recolhendo imagens de câmera de segurança.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil.

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