Suspeito de atropelamento que causou amputaÃ§Ã£o em Campo Grande Ã© identificado

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul identificou o suspeito de envolvimento no atropelamento de Jamile Domingues, funcionária pública do município, de 42 anos, ocorrido no último sábado (14) na rua Brilhante, em Campo Grande.

R.H.S.P., de 28 anos, segue foragido, enquanto as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente que resultou na amputação de uma das pernas da vítima. O veículo utilizado no acidente, um Citroën C3 preto, foi localizado na residência do suspeito e apreendido para perícia.

Segundo o delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, titular da 6ª Delegacia de Polícia, o automóvel apresentava danos compatíveis com o sinistro, incluindo retrovisor quebrado e vidro do passageiro direito danificado.

Testemunhas confirmaram que o carro pertence ao suspeito. Há indícios de que o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento, e a possibilidade de participação em racha não é descartada. No local, também foi encontrado um protetor de para-lama, peça ausente no carro apreendido.

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais do veículo e do local do acidente. A vítima deverá ser submetida a exame no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) assim que receber alta médica.

As investigações seguem em andamento para localizar o suspeito e apurar integralmente as responsabilidades pelo grave acidente.

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