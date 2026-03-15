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PolÃ­cia

FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento

Todos os tipos sanguÃ­neos podem ser doados diretamente na Santa Casa no nome da vÃ­tima

15 marÃ§o 2026 - 08h12Vinicius Costa
Jamile está internada na Santa Casa de Campo GrandeJamile estÃ¡ internada na Santa Casa de Campo Grande   (Redes Sociais)

A família de Jamile Domingues, funcionária pública do município, de 42 anos, está pedindo doação de sangue para a mulher que foi vítima de atropelamento na madrugada de sábado, dia 14, na rua Brilhante, região da Vila Carvalho, em Campo Grande. Ela perdeu a perna esquerda em decorrência do acidente.

A doação pode ser dos vários tipos sanguíneos e a coleta está sendo diretamente na Santa Casa, para onde Jamile foi levada pelo Corpo de Bombeiros após ser socorrida no acidente.

Em divulgação nas redes sociais, a família informa que os doadores podem enviar o comprovante de doação em nome de Jamile Domingues, no número: (67) 98117-9655.

Conforme noticiado pelo JD1, a funcionária pública estava atravessando a via quando foi atingida por um motorista que conduzia o veículo, a princípio da marca Citröen e modelo hatch, de cor preta, que fugiu do local na sequência dos fatos, sem prestar socorro para a vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, devido ao choque entre o veículo e a pedestre, a funcionária pública teve parte da perna arrancada, sendo que o membro foi encontrado a alguns metros do local de impacto.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil.

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