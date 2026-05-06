Turismo de MS aposta em idiomas e plataformas digitais para atrair estrangeiros

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul aposta em uma nova parceria para tentar destravar o avanço do estado no mercado internacional, combinando digitalização de experiências turísticas com qualificação em idiomas. A iniciativa reúne também uma plataforma global de passeios e uma empresa de ensino, mirando destinos como Bonito e Pantanal.

O movimento ocorre em meio ao crescimento da chegada de estrangeiros ao Brasil e expõe um gargalo recorrente: a dificuldade de comunicação com visitantes internacionais. A proposta é usar tecnologia e capacitação prática para melhorar o atendimento e, com isso, tornar o estado mais competitivo.

A ação envolve a integração de experiências locais a canais digitais de venda, ampliando a visibilidade de atrativos sul-mato-grossenses no exterior. Representantes do setor destacaram que o turismo de experiência cresce acima da hotelaria e ainda tem baixa presença em plataformas online, o que abre espaço para expansão.

Do lado institucional, a Fundtur-MS defende que a qualificação linguística é peça-chave para consolidar os destinos. A avaliação é de que profissionais mais preparados conseguem melhorar a experiência do turista e ampliar o potencial econômico da atividade.

Como parte da estratégia, o programa inclui capacitação em inglês com foco no atendimento direto ao visitante, usando ferramentas digitais e inteligência artificial. A expectativa é reduzir barreiras de comunicação e aumentar a inserção do estado no fluxo internacional de turistas.

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