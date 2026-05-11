DOF apreende cigarros e eletrônicos avaliados em R$ 450 mil em Dourados

Dois homens, de 20 e 27 anos, foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) sob a suspeita de contrabandear produtos eletrônicos e cigarros na MS-379, em Dourados, no último sábado, dia 9.

Os militares abordaram um GM Spin e um VW Polo e encontraram cigarros contrabandeados, celulares, tablets e acessórios eletrônicos de origem estrangeira. No Spin foram apreendidos cerca de 2,4 mil pacotes de cigarros, 15 iPhones, três tablets Redmi Pad e um fone de ouvido.

Já no VW Polo, os policiais localizaram aproximadamente 1,9 mil pacotes de cigarros. Segundo o DOF, os suspeitos afirmaram que transportariam os produtos até Presidente Prudente (SP).

Durante checagem, a equipe constatou que um dos envolvidos já havia sido preso por contrabando no dia 28 de abril, no estado de São Paulo.

Os materiais apreendidos, avaliados em cerca de R$ 450 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

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