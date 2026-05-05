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Acusado de suposto roubo é espancado e sofre exposição óssea no Nova Lima

"Isso é para você parar de roubar os outros", teria dito o suspeito

05 maio 2026 - 09h38Vinicius Costa
Imagem ilustrativa | Vítima foi socorrida pelo Corpo de BombeirosImagem ilustrativa | Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu)

Homem, de 37 anos, sofreu exposição óssea na região frontal da cabeça após ser agredido na noite desta segunda-feira, dia 4, na rua Alcebíades Barbosa, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Ele chegou a ser acusado de um suposto roubo enquanto era espancado pelo agressor. "Isso é para você parar de roubar os outros", teria dito o suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, populares que ouviram a situação e ao sair na rua notaram as agressões e gritaram com o suspeito, que cessou as agressões e fugiu do local. Ele não foi localizado até o momento.

Uma testemunha ajudou a vítima e acionou o resgate do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima até a Santa Casa com um ferimento na região frontal do crânio, com corte aproximado de 10 cm e exposição óssea.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe, colhendo evidências do crime.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

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