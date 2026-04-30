Governo autoriza promoções e amplia cursos nas forças de segurança em MS

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quinta-feira (30) com comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para tratar de ações voltadas à valorização da segurança pública em Mato Grosso do Sul.

Durante o encontro, foi autorizada a retomada e regularização das promoções nas duas corporações, além da ampliação de vagas em cursos de formação e concursos. A medida também prevê a reorganização do calendário de promoções já para os próximos anos.

Segundo o governo, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das forças de segurança. “Isto é um fruto do trabalho de todos nós. Só reforça e confirma o bom ambiente que temos em Mato Grosso do Sul, em que temos que fortalecer e equipar as forças de segurança do Estado. Neste contexto está a renovação de frota, aquisição de equipamentos e principalmente a valorização das pessoas. Todos olhando para o mesmo objetivo”, afirmou o governador.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou que as decisões atendem demandas antigas das instituições e contribuem para manter a motivação e a eficiência do efetivo.

“Além da retomada das promoções, e dos cursos necessários para efetivação (promoções) tanto da PM, como do Corpo de Bombeiros, também foi autorizado a ampliação para concursos de oficiais, vagas para cursos de sargento e cabos. Isso é fundamental para manter nossa tropa motivada, sempre pronta para realizar o serviço, produzindo os resultados que a nossa população exige e merece”.

Os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros avaliaram a reunião como positiva, ressaltando que as medidas fortalecem a carreira dos militares e garantem maior estrutura para o atendimento à população.

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