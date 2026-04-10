Gusttavo Lima, Daniel e Nany People são destaques do fim de semana na Capital

Agenda reúne grandes shows, espetáculos e eventos culturais espalhados por Campo Grande

10 abril 2026 - 15h33Taynara Menezes
Gusttavo Lima se apresenta hoje durante a Expogrande

O fim de semana em Campo Grande será marcado por uma programação variada, com destaque para os shows de Gusttavo Lima e Daniel, além do espetáculo da humorista Nany People. A agenda ainda inclui feiras, teatro, festas e eventos gastronômicos em diferentes regiões da cidade.

SEXTA-FEIRA

Gusttavo Lima  – O sertanejo é a principal atração da noite na Expogrande, o artista que carrega uma legião de fãs e é consagrado o Embaixador chega ao palco da maior feira agropecuária do estado.

Hora: 21h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: a partir de R$ 160


Bloco do Eu Sozinho – O tributo ao rock nacional volta a Campo Grande com repertório dedicado a bandas como CPM22, Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Skank e Os Paralamas do Sucesso.

Hora: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: a partir de R$ 40

Especial Guns N’ Roses e Clássicos do Rock – As bandas Rádio Sophia e On The Road apresentam clássicos de Guns N’ Roses, além de sucessos de Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e Metallica.

Hora: a partir das 17h
Local: O Irlandês Pub
Entrada: gratuita até as 20h

Show Guilherme Rondon – O artista sul-mato-grossense sobe ao palco para lançar o álbum “Cadê? Cadê…”, com participação de convidados.

Hora: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: gratuita

Expogrande 2026 – A 86ª edição do evento reúne exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões ao longo da programação.

Horário: a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: R$ 20 a partir das 14h nas sextas e sábados; gratuita nos demais dias

SÁBADO 

Patas em Jogo – Torneio beneficente de vôlei reúne esporte, música ao vivo, alimentação e sorteios em apoio à causa animal.

Hora: 08h
Local: Clube do Sindicato dos Bancários
Entrada: R$ 20 ou 1 kg de ração

Feira Chácara dos Poderes – Evento reúne artesanato, gastronomia e música em programação aberta ao público.

Hora: 17h
Local: Chácara dos Poderes
Entrada: gratuita

“Turma do Bolonhesa apresenta Pinóquio” – Espetáculo infantil retorna com uma releitura divertida do clássico, voltada para toda a família.

Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: gratuita

Feira Mixturô – Em edição dupla, o evento reúne artesanato, gastronomia, moda criativa e atrações culturais.

Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe
Entrada: gratuita

Feira de Brechós “Vem Garimpar” – Mais de 20 brechós participam com peças acessíveis e variadas.

Hora: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural
Entrada: gratuita

Expogrande 2026 – A 86ª edição do evento traz exposições, leilões, palestras e atrações diversas ao público.

Horário: a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: R$ 20 após 14h nas sextas e sábados; gratuita nos demais dias

Nany People – A atriz e humorista Nany People apresenta o espetáculo “Ser Mulher Não É Para Qualquer Um”, celebrando 50 anos de carreira.

Hora: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura
Entrada: a partir de R$ 45

Daniel  – O cantor Daniel é a atração principal deste sábado na programação da Expogrande.

Hora: 21h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: Gratuita

2ª Feira de Cerâmica – Evento gratuito reúne 11 expositores locais e regionais, com participação musical do grupo El Trio.

Hora: 15h às 19h
Local: Bourbon Café
Entrada: gratuita

Biquini Cavadão e Nenhum de Nós – As bandas Biquini Cavadão e Nenhum de Nós dividem o palco em show com clássicos do rock nacional.

Hora: 20h
Local: Bosque Expo
Entrada: compre aqui

DOMINGO

Churrasco Tropeiros da Querência – Evento reúne público para mais uma edição de churrasco, com apresentação do grupo Pé de Cedro.

Hora: 11h
Local: Vilas Boas
Entrada: R$ 75

9º Costelão Fogo de Chão do Cotolengo Sul-Mato-Grossense – Evento beneficente celebra os 30 anos da instituição, com missa pela manhã e almoço na sequência.

Hora: 09h
Local: Cotolengo Sul-Mato-Grossense
Entrada: a partir de R$ 50

“Exqueça Tudo” – Festa de domingo aposta em pagode e axé com a banda Koisabamba, além de set da DJ Ruivinha.

Hora: 16h
Local: Guanandi
Entrada: consultar na portaria

Pinóquio da Arte Boa Nova – Espetáculo inspirado no clássico infantil acompanha a trajetória do menino de madeira em uma montagem voltada para todas as idades.

Hora: 18h
Local: Teatro Allan Kardec
Entrada: a partir de R$ 35

Feira Mixturô – Evento reúne expositores com artesanato, gastronomia e moda criativa, além de apresentações culturais.

Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe
Entrada: gratuita

Expogrande 2026 – A 86ª edição conta com exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões ao longo da programação.

Horário: a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: R$ 20 a partir das 14h nas sextas e sábados; gratuita nos demais dias

Leia Também

"A violência nossa de cada dia", primeira exposição do arquiteto Fernando Castilho como artista visual.
Cultura
Exposição propõe reflexão sobre violências do cotidiano em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cultura
Sandra Andrade lança em Campo Grande, livro sobre preservação do Pantanal
Fachada Sesc Camillo Boni
Cultura
COVER UP leva clássicos do pop e rock ao Sesc Camillo Boni nesta sexta
A feira contará com 11 expositores locais e regionais
Cultura
Feira de cerâmica reúne artistas e música ao vivo neste sábado em Campo Grande
Serão quatro encontros, sempre às quintas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30, das 16h às 18h
Cultura
Casa de Cultura abre inscrições para oficina gratuita de forró e chamamé em Campo Grande
Edição de 2026
Cultura
Expôjardim começa dia 20 com shows e entrada gratuita
Cantora Bela Rabelo
Cultura
Após 18 anos, Bela Rabelo retorna a Campo Grande com novo espetáculo
Artistas provaram o churrasco pantaneiro antes do show em Campo Grande
Cultura
Guilherme & Santiago provam churrasco pantaneiro durante Festival do Peixe
Primeiro dia levou grande movimentação ao local
Cultura
Festival do Peixe começa com grande público e expectativa de show lotado na Capital
Festival do Peixe começa hoje com show gratuito de Guilherme e Santiago na Feira Central
Cultura
Festival do Peixe começa hoje com show gratuito de Guilherme e Santiago na Feira Central

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Raio-x mostra com plug anal no intestino Foto: Reprodução
Saúde
Médico faz alerta após paciente precisar de anestesia geral para retirada de plug anal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital
Polícia
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital