Astronautas da Artemis 2 retornam à Terra hoje após missão lunar histórica

Os quatro astronautas da missão Artemis 2 retornam à Terra nesta sexta-feira a bordo da cápsula Orion, com pouso previsto no Oceano Pacífico, ao sul da Califórnia, por volta das 21h (horário de Brasília).

O retorno inclui a separação do módulo de serviço, reentrada em alta velocidade na atmosfera, com temperaturas extremas, e um apagão de comunicação de cerca de seis minutos, antes da abertura dos paraquedas e da amerissagem.

A tripulação é formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Após o pouso, equipes devem resgatar a cápsula e retirar os tripulantes em até uma hora.

Lançada em 1º de abril, a missão marcou o primeiro voo tripulado nas proximidades da Lua em mais de 50 anos e é considerada etapa essencial para futuros pousos humanos no satélite.

(Com informações do portal Terra)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também