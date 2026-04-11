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Internacional

Artemis 2 retorna à Terra após missão histórica e quebra recorde de distância no espaço

Tripulação passou dez dias fora da órbita terrestre e pousou com segurança no Pacífico, marcando nova era da exploração lunar

11 abril 2026 - 09h50Taynara Menezes

A missão Artemis 2 encerrou com o retornou à Terra na noite de sexta-feira (10) após dez dias no espaço, consolidando um novo marco na exploração espacial. A cápsula Orion pousou no oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, nos Estados Unidos.

O comandante Reid Wiseman comemorou o sucesso da operação. “Que jornada! Estamos bem, com os quatro tripulantes saudáveis”, afirmou após o resgate.

Depois do pouso, os astronautas foram retirados da água e levados para um navio da Marinha dos Estados Unidos, onde passaram por avaliações médicas. Na sequência, a equipe será encaminhada para Johnson Space Center, em Houston, sede da NASA.

Considerado um dos momentos mais críticos da missão, o retorno à Terra exigiu atenção redobrada por conta das altas temperaturas durante a reentrada na atmosfera. Para garantir a segurança da tripulação, a cápsula Orion utilizou um escudo térmico projetado para suportar calor extremo.

Além do sucesso operacional, a missão também entrou para a história ao superar o recorde de distância já percorrida por humanos no espaço, ultrapassando a marca da Apollo 13, em 1970. A tripulação chegou a quase 400 mil quilômetros da Terra.

A bordo estavam os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. A missão marcou ainda a primeira vez desde a Apollo 17 que humanos deixaram a órbita terrestre, reforçando os avanços rumo ao retorno à Lua.

 

(*Com informações do Reuters)

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