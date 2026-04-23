Com desafetos e jurado de morte, homem é preso com arma em Campo Grande

Homem, de 28 anos, foi preso em flagrante durante a tarde desta quarta-feira, dia 22, por uma equipe do Batalhão de Choque, após ser visto com uma pistola em um veículo, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Antes mesmo de ser abordado, o suspeito se jogou no chão gritando que 'tinha perdido'. Ele estaria com vários desafetos na cidade e jurado de morte, por isso estaria armado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ele explicou para a polícia que adquiriu a arma por cerca de R$ 10 mil. Em outro endereço ligado ao suspeito, a polícia recolheu um colete balístico.

Ainda conforme as informações, o homem é suspeito de ter cometido diversos crimes na cidade, incluindo um sequestro e cárcere privado, que consta em sua ficha criminal.

Ele foi autuado em flagrante e foi encaminhado para a delegacia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

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