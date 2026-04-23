Cadela é morta por onça quase um ano após espantar felino em MS

A cadela caramelo 'Ana' morreu após ser atacada por uma onça-pintada na madrugada desta quarta-feira, dia 22, em uma residência nas proximidades do Mirante da Capivara, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.
O episódio acontece quase um ano depois após a cadela ter espantado a onça do local, em maio do ano passado. A cena foi registrada por câmeras de segurança.
Ao site Diário Corumbaense, a tutora da cadela Claudia Helena Pereira Duarte, explicou que escutou os barulhos e ao abrir a janela para conferir a situação, encontrou a onça atacando a cachorrinha.
"Acordei com o barulho, fui até a sala e, ao abrir a janela da porta que dá acesso à varanda, vi a minha cachorra lutando com a onça. Comecei a gritar e chamar minha mãe. Foi quando o animal soltou a ‘Ana’, pulou o muro, olhou para trás por alguns segundos e seguiu em direção à rua e à praça do Mirante", disse.
O receio da família aumentou consideravelmente, pois antes do ataque, a onça-pintada apenas rondava o imóvel, mas dessa vez, conseguiu acessar a varanda e se aproveitou do momento para atacar a cadela.
Segundo o site local, imagens de câmeras de segurança registraram a presença da onça no quintal da casa na madrugada de segunda-feira (20), por volta das 3h52. Nas imagens, o felino aparece próximo ao local onde a cadela costumava dormir.
O ataque desta quarta-feira, no entanto, não foi registrado, pois a onça entrou e saiu pela parte da frente da varanda.