Golpe via Pix faz idoso de 78 anos perder toda a aposentadoria em Nova Andradina

Um idoso de 78 anos foi alvo de golpe e perdeu toda a aposentadoria em Nova Andradina. O caso foi registrado na Polícia Civil como estelionato.
Conforme dados da ocorrência, o idoso tem doença de Parkinson, e o prejuízo foi de R$ 2.060,00.
Um familiar, ao olhar a conta, viu que foi feito um Pix para terceiro. O banco foi acionado para barrar o Pix.
Ao descobrir a situação, o familiar registrou o caso na Polícia Civil para as providências.
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