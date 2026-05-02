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Golpe via Pix faz idoso de 78 anos perder toda a aposentadoria em Nova Andradina

Familiar do idoso registrou o caso na Polícia Civil na sexta-feira e tenta reaver o dinheiro junto ao banco

02 maio 2026 - 13h50Vinícius Santos
Delegacia de Nova Andradina - Foto: PCMSDelegacia de Nova Andradina - Foto: PCMS  

Um idoso de 78 anos foi alvo de golpe e perdeu toda a aposentadoria em Nova Andradina. O caso foi registrado na Polícia Civil como estelionato.

Conforme dados da ocorrência, o idoso tem doença de Parkinson, e o prejuízo foi de R$ 2.060,00.

Um familiar, ao olhar a conta, viu que foi feito um Pix para terceiro. O banco foi acionado para barrar o Pix.

Ao descobrir a situação, o familiar registrou o caso na Polícia Civil para as providências.

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