Esfaqueado em praça, jovem corre ferido até posto para pedir socorro em Dourados

Um homem de 29 anos foi socorrido na madrugada deste sábado (2), em Dourados, após ser lesionado com arma branca. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Dourados (GMD) no bairro Vila São Francisco.

Conforme dados do boletim de ocorrência, os guardas foram acionados para prestar apoio ao SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma ocorrência envolvendo vítima de arma branca, nas proximidades de um posto de combustível, na avenida Marcelino Pires.

No local, a equipe constatou que a vítima já estava sob atendimento do SAMU. Em relato aos agentes, o homem informou que havia sido agredido com um golpe de arma branca por um indivíduo conhecido pela alcunha de “Mister Cate”, fato ocorrido na região da Praça do Cinquentenário.

Segundo a vítima, após sofrer a agressão, deslocou-se até o referido posto de combustível em busca de socorro. Foi constatado que ela apresentava uma lesão perfurocortante, com aproximadamente 3 (três) centímetros, localizada abaixo da axila do lado direito.

Após a agressão, o autor fugiu do local, tomando rumo ignorado, e não foi localizado. A vítima foi encaminhada pela equipe do SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

Diante dos fatos, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (DEPAC-DDOS), onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também