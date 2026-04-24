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Polícia prende suspeitos de série de furtos de caminhonetes na Capital

Investigação aponta atuação organizada com divisão de tarefas e uso de veículo de apoio

24 abril 2026 - 11h11Vinicius Costa
Sede da Defurv, em Campo GrandeSede da Defurv, em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul desarticulou um grupo suspeito de furtar caminhonetes em série em Campo Grande e prendeu integrantes da organização durante ação da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos). Uma arma de fogo também foi apreendida com os investigados.

A operação foi desencadeada após uma sequência de furtos com características semelhantes, o que levou os investigadores a identificar a atuação coordenada de uma quadrilha com divisão de funções e apoio logístico para execução dos crimes.

Durante as diligências, dois suspeitos foram abordados em um veículo utilizado nas ações criminosas. Um deles tentou fugir, mas foi contido. Na continuidade da investigação, outro integrante foi localizado e preso, apontado como responsável por acessar e ligar os veículos furtados.

Dentro do carro usado pelo grupo, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros municiada, além de aparelhos celulares que serão analisados para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.

A Polícia Civil apura se a quadrilha tem ligação com outros furtos na Capital e no interior do Estado, inclusive com possível atuação interestadual. Os presos foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.

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