Investigados por estupro e ameaças de morte são presos em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens investigados por crimes graves contra mulheres em Campo Grande, incluindo estupro, ameaças de morte e descumprimento de medidas protetivas. As capturas ocorreram em operação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em diferentes pontos da Capital.

As prisões fazem parte de ações para conter a violência doméstica e familiar, com foco em suspeitos considerados de alta periculosidade. Os mandados foram cumpridos após investigações que apontaram reincidência de ameaças, uso de arma de fogo e episódios recentes de agressões.

Um dos presos, de 25 anos, é suspeito de perseguir a ex-companheira há cerca de cinco anos. Mesmo com medida protetiva, ele continuava a intimidar a vítima, chegando a ameaçar de morte ela e o atual marido, além de enviar áudios exibindo arma de fogo.

O segundo caso envolve um homem de 39 anos investigado por estupro, lesão corporal e ameaças. Segundo a investigação, ele teria usado arma para intimidar a vítima durante agressões ocorridas em abril, além de enviar mensagens prometendo matá-la mesmo após ser notificado judicialmente. Relatórios apontam comportamento considerado de alto risco.

A Polícia Civil afirma que continuará intensificando ações contra crimes de violência contra a mulher e reforça que o descumprimento de decisões judiciais será tratado com rigor.

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