Menu
Menu Busca sexta, 24 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Investigados por estupro e ameaças de morte são presos em Campo Grande

Ação da Deam mira suspeitos considerados de alta periculosidade

24 abril 2026 - 07h10Vinicius Costa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens investigados por crimes graves contra mulheres em Campo Grande, incluindo estupro, ameaças de morte e descumprimento de medidas protetivas. As capturas ocorreram em operação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em diferentes pontos da Capital.

As prisões fazem parte de ações para conter a violência doméstica e familiar, com foco em suspeitos considerados de alta periculosidade. Os mandados foram cumpridos após investigações que apontaram reincidência de ameaças, uso de arma de fogo e episódios recentes de agressões.

Um dos presos, de 25 anos, é suspeito de perseguir a ex-companheira há cerca de cinco anos. Mesmo com medida protetiva, ele continuava a intimidar a vítima, chegando a ameaçar de morte ela e o atual marido, além de enviar áudios exibindo arma de fogo.

O segundo caso envolve um homem de 39 anos investigado por estupro, lesão corporal e ameaças. Segundo a investigação, ele teria usado arma para intimidar a vítima durante agressões ocorridas em abril, além de enviar mensagens prometendo matá-la mesmo após ser notificado judicialmente. Relatórios apontam comportamento considerado de alto risco.

A Polícia Civil afirma que continuará intensificando ações contra crimes de violência contra a mulher e reforça que o descumprimento de decisões judiciais será tratado com rigor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Nova Notícias
Polícia
Acidente entre carro e caminhão deixa um ferido em Batayporã
Fabiely chegou a ser socorrida, mas não resistiu
Polícia
Adolescente morre após ser atropelada por carro em cruzamento de Angélica
Casa foi incendiada no bairro
Polícia
VÍDEO: Imóvel de casal assassinado é incendiado no Jardim Noroeste
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Neto esfaqueia avô de 70 anos e é preso em flagrante em Campo Grande
Grupo extorquia a vítima através do celular
Polícia
MP desmonta esquema após vítima de MS sofrer ameaças e extorsão online
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Homem que morreu em agência bancária usava tornozeleira e dizia 'fugir de perseguição'
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Polícia
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Celulares apreendidos foram levados para a PF de Dourados
Polícia
PRF intercepta carga irregular de celulares durante abordagem em Dourados
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão
Polícia
Polícia Federal apreende material de pornografia infantojuvenil em Anastácio
O autor foi preso em flagrante
Polícia
Neto é preso após esfaquear avô várias vezes em Campo Grande

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'