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Acidente entre três veículos deixa dois feridos em rodovia no MS

Colisão ocorreu na BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul

25 abril 2026 - 07h50Vinicius Costa    atualizado em 25/04/2026 às 09h58
Acidente deixou duas vítimas feridasAcidente deixou duas vítimas feridas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pelo menos três veículos se envolveram em um acidente e deixaram duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira, dia 24, na BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

Os veículos envolvidos foram uma Fiat Strada, uma Volkswagen Saveiro e uma caminhonete Ford F-4000. Quatro homens estavam nos automóveis, e apenas dois precisaram de atendimento médico após o impacto.

Segundo detalhes divulgados, o motorista da Strada, de 39 anos, teve escoriações no braço. Já o condutor da Saveiro, de 28, estava consciente e orientado, mas relatava dores no ombro e na região cervical.

Para o resgate da vítima da Saveiro, foi necessário retirar a porta do passageiro do veículo, permitindo o atendimento com segurança. Os dois ocupantes da F-4000 não sofreram ferimentos.

As causas do acidente ainda não foram informadas e devem ser investigadas pelas autoridades.

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