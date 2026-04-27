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Veja onde encontrar a Justiça Itinerante nesta semana na Capital

Não são atendidos casos como ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado ou Município

27 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: TJMS Foto: TJMS  

A Justiça Itinerante leva atendimento aos bairros da Capital das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas

A população é orientada com serviços e ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros. 

Não são atendidos casos como ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Segunda (27/4)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Nova Bahia - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 18 (esquina com a Rua dos Coqueiros, em frente à UPA)


Terça-feira (28/4)
Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho
Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar


Quarta-feira (29/4)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva


Quinta-feira (30/4)
Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA
Unidade II: Coophavila II - Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder
 

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