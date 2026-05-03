Homem é preso por matar outro a facadas em carvoaria de Ivinhema

Um homem identificado como José Milton Fontenele Torres, de 45 anos, foi preso suspeito de matar Carlos Augusto Lima do Nascimento, de 43 anos, a facadas na Gleba Piravevê, zona rural de Ivinhema.

Conforme informações do site Nova News, o crime aconteceu em uma carvoaria da região, onde os dois teriam se desentendido. Durante a discussão, José Milton teria atingido a vítima com um golpe de faca e fugido em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e chegaram a socorrer Carlos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Enquanto o atendimento era feito, policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades do local do crime. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

Questionado sobre a faca usada no ataque, o homem disse que havia deixado o objeto no local. A polícia fez buscas, mas não encontrou a arma. O caso segue sendo investigado.

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