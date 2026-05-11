Menu
Menu Busca segunda, 11 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Opinião

Justiça Itinerante: Confira os bairros que terão os serviços nesta semana

O atendimento com distribuição de senhas tem prioridade para idosos, gestantes e deficientes

11 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 11/05/2026 às 07h34
Foto: TJMSFoto: TJMS  

A Justiça Itinerante leva atendimento aos bairros da Capital das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas

A população é orientada com serviços e ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros. 

Não são atendidos casos como ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa)

Confira a Rota

Segunda (11/05)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Nova Bahia - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 18 (esquina com a Rua dos Coqueiros, em frente à UPA)


Terça-feira (12/05)
Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS
Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar


Quarta-feira (13/05)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Quinta-feira (14/05)
Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bosco Martins, escritor e jornalista
Opinião
OPINIÃO: A Engenharia Financeira do BRB: Imóveis, Poder e Cumplicidade
Vinícius Monteiro Paiva, advogado especialista em Direito Eleitoral
Opinião
A nova engenharia das sobras eleitorais e seus reflexos nas eleições de 2026
Foto: Jônatas Bis
Opinião
O caos no show do Guns N' Roses e a crise silenciosa no transporte urbano de Campo Grande
Advogada Ana Tereza Basilio - Foto: Flavia Freitas
Opinião
Criminalizar jornalistas é erro jurídico e ameaça à democracia, diz presidente da OAB-RJ
Bosco Martins, escritor e jornalista
Opinião
OPINIÃO: No xadrez político, o tabuleiro de 2026 começa a se desenhar
Advogado especialista em Direito Eleitoral. Sócio do escritório Monteiro Paiva & Janólio Advogados Associados
Opinião
Mandato, Representatividade e Disciplina Partidária: A Função Sistêmica da Janela Partidária

Mais Lidas

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel