Mandato, Representatividade e Disciplina PartidÃ¡ria: A FunÃ§Ã£o SistÃªmica da Janela PartidÃ¡ria

Está chegando o período da chamada janela partidária, neste ano seu início ocorre partir de 6 de março e se estende até 5 de abril, autorizando deputados federais, estaduais e distritais a promoverem a mudança de filiação sem incidência da sanção de perda do mandato. O intervalo de trinta dias, longe de constituir expediente meramente procedimental, integra a arquitetura normativa que disciplina a fidelidade partidária no sistema proporcional brasileiro.



No ordenamento jurídico pátrio, a vinculação do mandato à legenda não decorre de construção retórica, mas de orientação constitucional e jurisprudencial consolidada. Desde 2007, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal afirmaram que, nos cargos proporcionais, a titularidade do mandato se conecta ao partido político, e não ao eleito individualmente considerado. Tal compreensão encontra respaldo no artigo 17 da Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na evolução jurisprudencial das Cortes.



A consolidação desse entendimento foi precedida por um histórico de intensa volatilidade partidária. Na legislatura iniciada em 2003, parcela expressiva dos parlamentares que passaram pela Câmara dos Deputados promoveu ao menos uma alteração de legenda, evidenciando quadro de instabilidade que fragilizava a coerência programática e a previsibilidade do sistema representativo. O elevado número de migrações, especialmente nos anos de 2003 e 2005, revelou a necessidade de um marco regulatório mais rígido.



Nesse contexto, o TSE editou a Resolução nº 22.610/2007, estabelecendo o procedimento para decretação de perda de mandato em caso de desfiliação sem justa causa. Posteriormente, a reforma eleitoral de 2015 incorporou ao texto legal a janela partidária, fixando período determinado — seis meses antes do pleito — em que a mudança de legenda é admitida. A Emenda Constitucional nº 111/2021, por sua vez, densificou o princípio da fidelidade partidária no plano constitucional e previu a possibilidade de desfiliação mediante anuência da agremiação.



Sob perspectiva institucional, a janela representa mecanismo de equilíbrio entre estabilidade e flexibilidade. Ao mesmo tempo em que reafirma a regra da fidelidade como elemento estruturante do sistema proporcional, cria espaço temporal delimitado para reorganizações políticas legítimas.

Os efeitos são concretos. A recomposição das bancadas interfere diretamente na formação de blocos parlamentares e na distribuição de posições estratégicas, tanto na Câmara dos Deputados quanto nas Assembleias Legislativas. Alterações quantitativas nas bancadas repercutem na ocupação de cargos na Mesa Diretora, na presidência de comissões e na definição de relatorias relevantes, além de influenciar a formação de maiorias circunstanciais.



No plano eleitoral, a movimentação impacta a estruturação de chapas no sistema proporcional, a estratégia de acesso a recursos públicos de campanha e o tempo de propaganda, cuja repartição considera a representatividade na Câmara. A janela partidária, assim, configura instrumento normativo de racionalização do sistema político: preserva a disciplina institucional como regra, mas admite, em lapso temporal estritamente definido, a reacomodação estratégica das forças partidárias em período pré-eleitoral



