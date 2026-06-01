Tribunal de Justiça de MS realiza consulta pública para mapear soluções de RH

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou uma Consulta Pública com o objetivo de realizar um levantamento de mercado para futura contratação de uma Solução Integrada de Gestão de Pessoas.

A iniciativa busca coletar contribuições, sugestões e informações de empresas do setor, além de avaliar o nível de aderência das soluções disponíveis às necessidades institucionais do Judiciário sul-mato-grossense.

A ferramenta pretendida deverá integrar toda a gestão de servidores, magistrados e demais colaboradores, abrangendo o ciclo completo da vida funcional. Entre as áreas contempladas estão cadastro, movimentações, folha de pagamento, benefícios, controle de frequência, avaliação de desempenho, capacitação, saúde ocupacional, além de portais de autoatendimento e sistemas de mensageria.

De acordo com o TJMS, a Consulta Pública tem caráter estritamente colaborativo e não vinculante, servindo como etapa preparatória para um futuro processo licitatório, conforme a Lei nº 14.133/2021. O objetivo é subsidiar a análise de mercado e verificar a capacidade técnica dos fornecedores em atender às demandas do Tribunal.

As contribuições podem ser enviadas até o dia 21 de junho de 2026, exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail [email protected], com o assunto “Consulta Pública – Solução Integrada de Gestão de Pessoas TJMS”. O órgão reforça que a participação do mercado não gera qualquer direito à contratação ou vantagem em eventual processo licitatório.

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