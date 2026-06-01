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Sem capacete e com droga, motociclista sofre acidente grave em Maracaju

Jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transferido em estado grave para Campo Grande

01 junho 2026 - 10h40Vinícius Santos
Divulgação / AssessoriaDivulgação / Assessoria  

Um jovem de 27 anos foi socorrido em estado grave na noite de domingo (31) após se envolver em um acidente de trânsito nas imediações das ruas Osvaldo Cardoso e Circular, em Maracaju. O caso foi atendido pela Polícia Militar durante rondas na região.

Segundo informações da ocorrência, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas no local e, ao verificarem a situação, constataram um sinistro envolvendo uma motocicleta. 

Testemunhas relataram que o condutor seguia em alta velocidade quando, ao passar por uma faixa elevada em frente à Escola Municipal José Pereira da Rosa, perdeu o controle da direção.

Na sequência, o motociclista colidiu contra uma rotatória e, em seguida, atingiu uma caminhonete que estava estacionada regularmente na via. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves e ficou desorientado. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento inicial. A vítima foi encaminhada ao hospital de Maracaju, onde foi constatada a gravidade do quadro, incluindo fraturas em ambos os fêmures e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Devido à complexidade, o paciente foi transferido para Campo Grande. 

Durante a ocorrência, a Polícia Militar informou que o motociclista não utilizava capacete no momento do acidente, o que pode ter agravado as lesões.

Na busca pessoal, os policiais teriam encontrado uma faca com cerca de 13 centímetros presa à cintura do condutor, além de uma porção de substância análoga ao crack, localizada em um dos bolsos.

Após consulta aos sistemas, não foram identificadas irregularidades no veículo, que foi liberado a um familiar. Já a faca, a substância e os pertences pessoais da vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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