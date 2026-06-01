Sem capacete e com droga, motociclista sofre acidente grave em Maracaju

Um jovem de 27 anos foi socorrido em estado grave na noite de domingo (31) após se envolver em um acidente de trânsito nas imediações das ruas Osvaldo Cardoso e Circular, em Maracaju. O caso foi atendido pela Polícia Militar durante rondas na região.

Segundo informações da ocorrência, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas no local e, ao verificarem a situação, constataram um sinistro envolvendo uma motocicleta.

Testemunhas relataram que o condutor seguia em alta velocidade quando, ao passar por uma faixa elevada em frente à Escola Municipal José Pereira da Rosa, perdeu o controle da direção.

Na sequência, o motociclista colidiu contra uma rotatória e, em seguida, atingiu uma caminhonete que estava estacionada regularmente na via. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves e ficou desorientado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento inicial. A vítima foi encaminhada ao hospital de Maracaju, onde foi constatada a gravidade do quadro, incluindo fraturas em ambos os fêmures e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Devido à complexidade, o paciente foi transferido para Campo Grande.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar informou que o motociclista não utilizava capacete no momento do acidente, o que pode ter agravado as lesões.

Na busca pessoal, os policiais teriam encontrado uma faca com cerca de 13 centímetros presa à cintura do condutor, além de uma porção de substância análoga ao crack, localizada em um dos bolsos.

Após consulta aos sistemas, não foram identificadas irregularidades no veículo, que foi liberado a um familiar. Já a faca, a substância e os pertences pessoais da vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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