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Mulher enfrenta policiais, resiste à prisão e danifica viatura da PM em Maracaju

Polícia afirma que suspeita enfrentou a equipe durante a prisão e provocou danos ao interior da viatura

01 junho 2026 - 09h53Vinícius Santos
Divulgação / AssessoriaDivulgação / Assessoria  

Uma mulher de 35 anos foi presa pela Polícia Militar no domingo (31), em Maracaju, por suspeita de perturbação do sossego, resistência, desacato e dano ao patrimônio público. A ocorrência foi considerada tumultuada pelas equipes envolvidas até a contenção e prisão da suspeita.

De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de perturbação do sossego em uma residência na rua Nenê Fernandes. No local, uma mulher de 63 anos relatou que a ex-nora teria comparecido ao imóvel visivelmente alterada, causando tumulto, proferindo ameaças e injúrias contra familiares, além de bater no portão da residência e gritar em via pública, perturbando a tranquilidade dos moradores.

Antes da chegada da equipe policial, a suspeita deixou o local. Durante a coleta de informações, ela foi novamente visualizada transitando pela via pública em uma motocicleta.

Diante da situação, foi dada ordem legal de parada, que não teria sido obedecida. A suspeita tentou fugir, sendo necessário acompanhamento tático até que a abordagem fosse realizada cerca de 50 metros depois. No momento da interceptação, ela recebeu voz de prisão. 

Segundo o registro policial, a mulher resistiu à abordagem e desobedeceu às ordens dos policiais, sendo necessário o uso moderado e progressivo da força para contê-la. Mesmo após ser imobilizada, ela teria investido contra a equipe com socos e chutes e conseguido se desvencilhar por alguns instantes, antes de ser novamente alcançada e contida.

Ainda conforme a ocorrência, a suspeita manteve comportamento agressivo durante toda a ação, proferindo ofensas contra os policiais. Diante do nível de resistência, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e da própria conduzida.

Durante o transporte até a Delegacia de Polícia Civil, ela teria danificado a estrutura do compartimento de preso da viatura e continuado a desferir chutes contra o interior do veículo, além de se debater, o que ocasionou danos ao patrimônio público.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima e os demais registros da ocorrência, para as providências legais cabíveis. A suspeita apresentou escoriações nos dedos das mãos e em um dos cotovelos, apontadas no registro como decorrentes da própria resistência durante a abordagem.

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