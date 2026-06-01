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Funtrab inicia semana com mais de 2,3 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

Oportunidades estão distribuídas em 36 municípios; Dourados, Campo Grande e Chapadão do Sul concentram o maior número de vagas

01 junho 2026 - 08h35Sarah Chaves
Foto: Bruno RezendeFoto: Bruno Rezende  

Funtrab oferece 2.352 vagas de emprego nesta segunda-feira em MSA Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com 2.352 vagas de emprego abertas em 36 municípios do Estado. As oportunidades estão distribuídas em 346 ocupações diferentes e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência profissional.

Conforme o painel de vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Dourados lidera a oferta de postos de trabalho, com 249 vagas disponíveis. Em seguida aparecem Campo Grande, com 247 oportunidades, Chapadão do Sul, com 206, Inocência, com 199, Naviraí, com 167, Costa Rica, com 132, Três Lagoas, com 123 e Sidrolândia, com 103 vagas.

Entre as funções com maior demanda estão Auxiliar de linha de produção (210), Auxiliar de limpeza (96), Pedreiro (75), Operador de caixa (70), Servente de obras (68), Costureiro na confecção em série (58), Auxiliar de operação (55), Trabalhador rural (52) e Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (51).

Também há vagas para Operador de processo de produção (47), Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (43), Trabalhador da cultura de maçã (42), Carpinteiro (39), Ajudante de obras (38), Auxiliar administrativo (34), Motorista de caminhão (34), Operador de produção de álcool (34), Auxiliar de cozinha (29), Auxiliar técnico florestal (28), Açougueiro (27), Motorista de ônibus urbano (26), Operador de máquinas da construção civil e mineração (25) e Vendedor interno (25).

Além dos grandes centros, municípios como Caarapó (84 vagas), Corumbá (81), Batayporã (78), Rio Brilhante (73), Nova Alvorada do Sul (51), Paranaíba (49), Mundo Novo (48), Brasilândia (45), Coxim (44), Cassilândia (38), Amambai (32), Aparecida do Taboado (31), Maracaju (29) e Ribas do Rio Pardo (29) também concentram oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Os interessados podem consultar as vagas diretamente nas unidades da Funtrab e nas Casas do Trabalhador dos municípios participantes. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Para concorrer, é necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e cadastro atualizado no sistema de intermediação de mão de obra.
 

 

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