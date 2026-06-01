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Trânsito

Motociclista é atropelado após cair em acidente com carro e veículo foge em Campo Grande

Colisão seguida de atropelamento deixa motociclista em estado grave no Jardim Campo Nobre

01 junho 2026 - 08h55Vinícius Santos
Foto: WhatsApp / JD1Foto: WhatsApp / JD1  

Um motociclista ficou gravemente ferido na noite de domingo (31), após se envolver em um acidente de trânsito na rua Catiguá, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O caso foi atendido pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran).

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a ocorrência envolveu um carro conduzido por uma mulher, a motocicleta e um terceiro veículo, identificado como "V3", que teria fugido do local após o acidente.

Segundo o registro, tanto o carro da condutora quanto a motocicleta seguiam no sentido sul/norte pela via, acompanhando o fluxo normal da rua Catiguá. O terceiro veículo também trafegava pela mesma via, mas em sentido contrário.

Em determinado momento, houve a colisão frontal da motocicleta contra o vértice posterior esquerdo do carro conduzido pela mulher. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu ao solo. Na sequência, o veículo V3 passou sobre o condutor da moto e fugiu da cena. 

Devido à gravidade do acidente, equipes da perícia foram acionadas, com a presença de delegado.  O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e eventual responsabilização dos envolvidos.

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