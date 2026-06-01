Motociclista é atropelado após cair em acidente com carro e veículo foge em Campo Grande

Um motociclista ficou gravemente ferido na noite de domingo (31), após se envolver em um acidente de trânsito na rua Catiguá, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O caso foi atendido pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran).

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a ocorrência envolveu um carro conduzido por uma mulher, a motocicleta e um terceiro veículo, identificado como "V3", que teria fugido do local após o acidente.

Segundo o registro, tanto o carro da condutora quanto a motocicleta seguiam no sentido sul/norte pela via, acompanhando o fluxo normal da rua Catiguá. O terceiro veículo também trafegava pela mesma via, mas em sentido contrário.

Em determinado momento, houve a colisão frontal da motocicleta contra o vértice posterior esquerdo do carro conduzido pela mulher. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu ao solo. Na sequência, o veículo V3 passou sobre o condutor da moto e fugiu da cena.

Devido à gravidade do acidente, equipes da perícia foram acionadas, com a presença de delegado. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e eventual responsabilização dos envolvidos.

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