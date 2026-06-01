Republicanos realiza encontro e lança pré-candidatura em Três Lagoas

O Republicanos reuniu lideranças políticas de diversas cidades em Três Lagoas para reforçar sua articulação regional e discutir estratégias para as eleições de 2026. Durante o encontro, o partido também manifestou apoio ao médico Paulo Veron como pré-candidato a deputado federal.

Durante o evento, os dirigentes reafirmaram o crescimento da legenda no estado e enfatizaram o potencial político de Três Lagoas para as próximas eleições. "Temos a missão de renovar as esperanças dos três-lagoenses e garantir que tenham representantes comprometidos com a defesa da região”, afirmou o deputado Beto Pereira, destacando que esse protagonismo deve se refletir em uma representação política efetiva no Congresso Nacional.



O médico Paulo Veron, pré-candidato a deputado federal, destacou que o encontro é uma oportunidade ideal para discutir o futuro da cidade, do estado e do país, ressaltando a participação cidadã, especialmente o voto consciente. "Precisamos despertar a nossa região. A população deve se envolver no processo político — não apenas reclamar, mas ir às urnas e votar. É hora de sair da zona de conforto. Estou à disposição para contribuir com meu trabalho", declarou Veron.

Ao discursar no evento, o deputado estadual Antônio Vaz destacou o processo de fortalecimento do Republicanos em Mato Grosso do Sul e citou o avanço da estrutura partidária nos municípios ao longo dos últimos anos. "Ingressar no partido em 2005 e sair de um estado diferente em 2013 até o mandato atual é um reflexo do nosso crescimento, que continuará", afirmou. Segundo ele, a legenda passou de 14 para 79 diretorias municipais e atualmente conta com 51 vereadores e um prefeito no estado



Participaram o deputado federal Beto Pereira, presidente estadual do Republicanos; o deputado estadual Antônio Vaz; a vereadora Sayuri Baez, presidente municipal do partido em Três Lagoas; e o vereador de Campo Grande, Herculano Borges. Também compareceu o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro.

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