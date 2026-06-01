'Boiadeiro do PCC' morre ao confrontar PM em Sidrolândia

Claudenir Martins de Oliveira, faccionado e identificado pelo vulgo de 'Boiadeiro do PCC', de 43 anos, morreu no final da noite deste domingo, dia 31, ao entrar em confronto com uma equipe da Força Tática, da Polícia Militar, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais haviam sido acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na região do Capão Seco, mas foram recebidos a tiros.

Segundo o site Noticidade, os militares reagiram e na troca de tiros, conseguiram atingir o indivíduo, que chegou a ser socorrido pela própria equipe, mas não resistiu e faleceu no hospital da cidade.

O 'Boiadeiro do PCC' estava com um revólver de calibre 22. Em relação às passagens, ele tinha histórico de crimes como roubo majorado com arma de fogo, receptação e associação criminosa, sendo considerado de alta periculosidade.

As autoridades competentes de Sidrolândia também estiveram no local do confronto.

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