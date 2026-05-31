Devendo aluguel, inquilino denuncia dono da casa por ameaça na Capital

Um homem, de 38 anos, inquilino de uma residência no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande, procurou a Polícia Civil para relatar situações de intimidação envolvendo os proprietários do imóvel.

Conforme consta em registro policial, o contrato de locação está vigente até o mês de novembro. O inquilino informou que está com três meses de aluguel em atraso e que chegou a pagar caução equivalente a dois meses no início da locação.

Segundo o relato, em razão da inadimplência, o locador passou a exigir a desocupação do imóvel por meio de atitudes consideradas intimidatórias e ameaçadoras. Em uma das situações, teria sido proferida a frase, “resolve tudo na bala”.

Ainda de acordo com a ocorrência, o inquilino afirma que o locador teria ameaçado descartar seus pertences, além de soldar o portão em quatro pontos e também a fechadura, com o objetivo de impedir o acesso ao imóvel. Ele relata ainda que o medidor de energia elétrica teria sido violado, com o rompimento do lacre.

O homem informou que tentou dialogar para resolver a situação de forma amigável, mas que não houve acordo. Ele também relata ter acionado a Polícia Militar em três ocasiões para tentar intermediar o conflito, sem sucesso.

O caso foi registrado no Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), em Campo Grande, e deverá ser apurado.

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