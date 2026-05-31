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Devendo aluguel, inquilino denuncia dono da casa por ameaça na Capital

Registro policial aponta que imóvel teria sido trancado de forma forçada e medidor de energia violado no conflito

31 maio 2026 - 18h55Vinícius Santos
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Reprodução)

Um homem, de 38 anos, inquilino de uma residência no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande, procurou a Polícia Civil para relatar situações de intimidação envolvendo os proprietários do imóvel.

Conforme consta em registro policial, o contrato de locação está vigente até o mês de novembro. O inquilino informou que está com três meses de aluguel em atraso e que chegou a pagar caução equivalente a dois meses no início da locação.

Segundo o relato, em razão da inadimplência, o locador passou a exigir a desocupação do imóvel por meio de atitudes consideradas intimidatórias e ameaçadoras. Em uma das situações, teria sido proferida a frase, “resolve tudo na bala”.

Ainda de acordo com a ocorrência, o inquilino afirma que o locador teria ameaçado descartar seus pertences, além de soldar o portão em quatro pontos e também a fechadura, com o objetivo de impedir o acesso ao imóvel. Ele relata ainda que o medidor de energia elétrica teria sido violado, com o rompimento do lacre.

O homem informou que tentou dialogar para resolver a situação de forma amigável, mas que não houve acordo. Ele também relata ter acionado a Polícia Militar em três ocasiões para tentar intermediar o conflito, sem sucesso.

O caso foi registrado no Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), em Campo Grande, e deverá ser apurado.

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