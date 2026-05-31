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Fonseca se impõe, vence norueguês e avança às quartas de Roland Garros

Brasileiro agora encara o tcheco Jakub Mensik

31 maio 2026 - 18h28Vinicius Costa    atualizado em 31/05/2026 às 18h30
João Fonseca venceu o norueguês Casper RuudJoão Fonseca venceu o norueguês Casper Ruud   (Getty Images Sport/James Fearn)

O brasileiro João Fonseca segue fazendo história na competição e durante este domingo, dia 31, deu mais um passo gigante em Roland Garros.

Se impondo no jogo, o tenista venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 e avançou pela primeira vez para as quartas de final do principal torneio de Grand Slam.

Na próxima fase, nas quartas, Fonseca terá pela frente o tcheco Jakub Mensik, que superou o russo Andrey Rublev por 3 sets a 2.

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