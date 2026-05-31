Idoso sofre queda durante crise epiléptica e morre após dias internado em Dourados

Um idoso de 66 anos morreu na manhã deste domingo (31) no Hospital da Vida, em Dourados, após permanecer internado por vários dias em decorrência de um traumatismo cranioencefálico (TCE) causado por uma queda durante uma crise epiléptica.

Conforme informações registradas em boletim de ocorrência, a vítima era moradora de Ivinhema e sofria de epilepsia, apresentando episódios frequentes de convulsões e quedas.

Segundo o relato, no dia 20 de maio, o idoso estava próximo ao portão de sua residência quando sofreu uma crise epiléptica e caiu da própria altura. Durante a queda, ele bateu a cabeça e sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Após o acidente, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Ivinhema. No entanto, devido à falta de melhora clínica e ao agravamento do quadro de saúde, foi transferida para o Hospital da Vida, onde permaneceu internada.

A ocorrência foi registrada para os procedimentos legais de liberação do corpo junto ao Instituto de Medicina Legal (IML) e posterior translado para Ivinhema, onde será realizado o sepultamento.

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O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac Ddos).

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