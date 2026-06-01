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Corpo de homem encontrado no Caiobá é de morador desaparecido

Jorge de Souza estava sem ser visto desde o dia 14 de maio

01 junho 2026 - 07h10Vinicius Costa    atualizado em 01/06/2026 às 07h14

Foi identificado como Jorge de Souza Oliveira, de 58 anos, o homem encontrado sem vida em um rio que corta o bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, neste domingo, dia 31.

Ele estava desaparecido desde o dia 14 de maio, conforme cartaz anunciado pela família. A vítima era moradora do próprio bairro.

Como noticiado pelo JD1, o corpo do homem foi encontrado por um pescador que estava na região e avistou o cadáver em avançado estado de decomposição.

Durante a vistoria da Polícia Militar, foi identificado que a vítima apresentava um ferimento na cabeça, mas somente a perícia vai constatar o que teria ocasionado esse ferimento.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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