Corpo de homem encontrado no Caiobá é de morador desaparecido

Foi identificado como Jorge de Souza Oliveira, de 58 anos, o homem encontrado sem vida em um rio que corta o bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, neste domingo, dia 31.

Ele estava desaparecido desde o dia 14 de maio, conforme cartaz anunciado pela família. A vítima era moradora do próprio bairro.

Como noticiado pelo JD1, o corpo do homem foi encontrado por um pescador que estava na região e avistou o cadáver em avançado estado de decomposição.

Durante a vistoria da Polícia Militar, foi identificado que a vítima apresentava um ferimento na cabeça, mas somente a perícia vai constatar o que teria ocasionado esse ferimento.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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