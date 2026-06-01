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Justiça

Corpus Christi: Justiça Itinerante só atende até quarta-feira

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado ou Município

01 junho 2026 - 08h10Sarah Chaves

Com feriado de Corpus Christi na quinta-feira (4), o Poder Judiciário só funciona até na quarta-feira (3), em Campo Grande e a Justiça Itinerante não é diferente. Por isso, quem mora nos bairros terão três dias de atendimentos do ônibus da Justiça em Campo Grande.

O atendimento é das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a Rota

Segunda (1º/6)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (2/6)
Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 


Quarta-feira (3/6)
Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira
Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli
 

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