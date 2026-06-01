Motociclista morre após colidir de frente com poste em Ponta Porã

O motociclista Ezequiel Balbuena Peralta, de 33 anos, morreu durante o sábado, dia 30, após colidir o veículo que pilotava contra um poste de energia elétrica em Ponta Porã. O acidente fatal ocorreu na Rua Jabaquara, localizada no bairro Jardim Altos da Glória.

A vítima conduzia uma motocicleta Kenton Skua 150 no sentido oeste ao leste da via e por motivos que ainda estão sendo investigados, Peralta perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra a estrutura de concreto.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, mas constatou o óbito do motociclista ainda no local do impacto.

A esposa do condutor compareceu ao local do acidente e relatou aos policiais militares que o marido havia ingerido bebidas alcoólicas durante o período da tarde. Próximo ao corpo da vítima, os agentes da Polícia Militar localizaram e apreenderam sete latas fechadas de cerveja.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

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