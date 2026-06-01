Fiems concentra investimentos em centros integrados e amplia obras em MS

O principal investimento em andamento do Sistema Fiems é a implantação dos Centros Integrados Sesi Senai, que estão sendo construídos em Ribas do Rio Pardo e Paranaíba, além de uma unidade planejada para Inocência. Os espaços vão reunir educação básica e ensino profissionalizante em uma mesma estrutura, com laboratórios, oficinas e ambientes voltados às tecnologias da Indústria 4.0.

A unidade de Ribas do Rio Pardo, por exemplo, terá mais de 20 salas de aula, laboratórios, oficinas, espaço maker, campo de futebol, quadra poliesportiva e playground. A proposta é oferecer formação alinhada às demandas da indústria e preparar estudantes para o mercado de trabalho.

Além dos centros integrados, o Sistema Fiems mantém outras obras em andamento no Estado. Entre elas estão a construção da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Itaporã e da Escola Sesi em Rio Verde de Mato Grosso.

Também estão em execução reformas nas Escolas Sesi de Dourados, Três Lagoas e Corumbá, na unidade do Sesi em Campo Grande, nos Centros Integrados Sesi Senai de Aparecida do Taboado e Naviraí, nas Fatecs Senai de Campo Grande e Três Lagoas, além da agência Senai de Rio Verde de Mato Grosso.

Entre as entregas já concluídas estão a modernização do Centro de Inovação Sesi – Sistemas de Gestão em Saúde e Segurança no Trabalho, em Campo Grande, a reforma de cinco unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi e a revitalização do Centro Integrado Sesi Senai de Maracaju.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, os investimentos têm como foco ampliar a oferta de educação e qualificação profissional no Estado. “É uma alegria, para mim e toda a diretoria da Fiems, entregar para a sociedade estruturas modernas que proporcionam o acesso ao ensino de qualidade que o Sesi e o Senai oferecem. Mato Grosso do Sul vem se consolidando como uma das economias mais promissoras do país, com uma indústria forte e uma presença cada vez mais global. Somente com uma base forte, apoiada na educação, é que a transformação econômica do nosso Estado será duradoura e os ganhos serão compartilhados por toda a sociedade”, afirma.



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