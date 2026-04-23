VÍDEO: Idosa morre em capotamento na MS-164, em Ponta Porã

Idosa, ainda não identificada, morreu em decorrência de um grave acidente entre o final da manhã e o início da tarde desta quinta-feira, dia 23, na MS-164, em Ponta Porã, próximo ao distrito de Nova Itamarati.

A reportagem apurou que a idosa ficou presa nas ferragens do veículo, que ficou capotado nas margens da rodovia. O carro em que ela estava foi atingido na traseira por um outro veículo, enquanto seguia na rodovia.

Diante do impacto, o condutor perdeu o controle da direção e capotou.

Ainda conforme apurado com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), outras três pessoas teriam sofrido ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

É aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

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