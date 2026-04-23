VÍDEO: Idosa morre em capotamento na MS-164, em Ponta Porã

Idosa, ainda não identificada, morreu em decorrência de um grave acidente entre o final da manhã e o início da tarde desta quinta-feira, dia 23, na MS-164, em Ponta Porã, próximo ao distrito de Nova Itamarati.
A reportagem apurou que a idosa ficou presa nas ferragens do veículo, que ficou capotado nas margens da rodovia. O carro em que ela estava foi atingido na traseira por um outro veículo, enquanto seguia na rodovia.
Diante do impacto, o condutor perdeu o controle da direção e capotou.
Ainda conforme apurado com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), outras três pessoas teriam sofrido ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.
É aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
PRF intercepta carga irregular de celulares durante abordagem em Dourados
Polícia
Polícia Federal apreende material de pornografia infantojuvenil em Anastácio
Polícia
Neto é preso após esfaquear avô várias vezes em Campo Grande
Polícia
Jovem é sequestrada por ex durante show, escapa se jogando da moto e pede ajuda em via pública
Polícia
Vídeo: Ladrão furta isqueiro em distribuidora a poucos metros de posto policial no Nova Lima
Polícia
Operação apreende R$ 10 milhões em emagrecedores irregulares na Capital em 2 meses
Polícia
Pescadores encontram corpo de homem boiando no rio Aquidauana, em Anastácio
Polícia
Trabalhador de frigorífico morre após acidente de trabalho em Aparecida do Taboado
Justiça
Suspeito de ataque brutal com mortes no Noroeste, 'Arrozinho' vai para presídio, decide Justiça
Polícia