Corpo de jovem que sumiu no Rio Sucuriú é encontrado

Saiba Mais Polícia Adolescente some após cair em rio durante incidente com barco em MS

O corpo do adolescente Elias foi localizado no fim da manhã deste sábado (2), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, após desaparecer no Rio Sucuriú em Paraíso das Águas na sexta-feira (1º). O jovem, estudante do 3º ano da Escola Estadual Kendi Nakai, estava pescando com o pai quando caiu na água.

As buscas mobilizaram equipes especializadas, incluindo militares de Campo Grande, que atuaram nas áreas mais profundas do rio. O pai acompanhou todo o trabalho de resgate, ao lado de familiares e amigos que permaneceram no local durante as buscas.

Elias era conhecido pela proximidade com a família e também por ajudar o pai no trabalho como torneiro mecânico. Apaixonado por pesca, ele também participava da Congregação Cristã no Brasil.

Após a localização, o corpo passou por perícia ainda no local, com equipe de Costa Rica, antes de ser encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) de Paranaíba. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

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