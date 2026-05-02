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Riedel entrega obras e anuncia 66 moradias em Glória de Dourados

Agenda incluiu reuniões com setores produtivos e investimentos em infraestrutura

02 maio 2026 - 09h12Da Redação, com assessoria
Governador durante visita em Chapadão do SulGovernador durante visita em Chapadão do Sul   ( Saul Schramm)

O governador Eduardo Riedel participou, nesta sexta-feira (1º), da 35ª Expoglória, em Glória de Dourados, onde cumpriu agenda com foco no setor produtivo, entregou obras e anunciou a construção de novas moradias no município.

Durante o evento, que também celebra os 62 anos da cidade, Riedel se reuniu com representantes da pecuária leiteira, avicultura e suinocultura. "Reafirmo o compromisso do Governo do Estado com o setor produtivo das diversas áreas. As parcerias e harmonia de todos os envolvidos contribui para uma sociedade melhor", afirmou.

Entre os programas destacados está o Proleite, que prevê R$ 70 milhões para modernizar a cadeia leiteira, com ações como melhoramento genético e apoio técnico. Ao todo, 212 produtores devem ser atendidos, com a inserção de 427 animais selecionados no rebanho.

Na avicultura, o Estado tem investido na expansão da produção, com apoio técnico e incentivos do programa Frango Vida, que já destinou mais de R$ 66 milhões ao setor. Já a suinocultura segue em crescimento, com aumento de quase 50% nos últimos três anos, mais de 300 granjas em operação e cerca de 32 mil empregos diretos.

Na área de infraestrutura e habitação, o governador anunciou a construção de 66 casas no loteamento Cabo Almi, com investimento superior a R$ 4 milhões, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. Também foram entregues títulos de regularização fundiária em distritos do município, por meio do programa Lar Legal. "É uma ação que devolve a liberdade para quem recebe a regularização. A propriedade passa a ser de fato e de direito para quem viveu ali a vida toda", disse Riedel.

Além disso, o Estado investe R$ 2,6 milhões em recapeamento de ruas e acompanha obras de pavimentação e drenagem na Vila Industrial, que somam R$ 8,8 milhões e estão em fase inicial.

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