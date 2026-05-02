Nova diretoria da ACICG toma posse com Omar Aukar na presidência

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) empossou, na noite de quarta-feira (30), a nova diretoria para o triênio 2026-2029. O empresário Omar Aukar assumiu a presidência da entidade, substituindo Renato Paniago, que esteve à frente da instituição desde 2020.
Com trajetória de mais de 30 anos no setor de moda, Omar já teve passagem anterior pela presidência da ACICG, entre 2012 e 2014, e também atuou como vice-presidente nos últimos anos. Ao assumir o cargo, ele destacou a intenção de manter o protagonismo da entidade, mas com foco em renovação.
“Estamos trazendo mais jovens empresários para dentro da gestão, preparando novas lideranças para garantir a continuidade da Associação. Também ampliamos a participação feminina”, afirmou.
A nova diretoria também pretende adotar uma atuação mais descentralizada, buscando mais agilidade diante de desafios como reforma tributária, programas de regularização fiscal e o aumento da inadimplência.
Renato Paniago deixa a presidência após duas gestões e passa a integrar a diretoria como vice-presidente. “Deixo a presidência com a certeza de que a ACICG segue em boas mãos. O Omar conhece a realidade empresarial e tem condições de dar continuidade ao trabalho”, disse.
Conheça os membros da diretoria:
Presidente — Omar Aukar
1.º Vice-Presidente — Pedro Chaves Dos Santos Filho
2.º Vice-Presidente — Sidney Maria Volpe
3.º Vice-Presidente — Renato Paniago Da Silva
Diretor 1.º Secretário — Roberto Tarashigue Oshiro Junior
Diretor 2.º Secretário — Willyan Francescon
Diretor 3.º Secretário — Amadeu Claudio Ziliotto
Diretor 1.º Financeiro — João Carlos Polidoro Da Silva
Diretor 2.º Financeiro — Paulo De Mattos Pinheiro
Diretor 3.º Financeiro — Antonio Freire
Diretor — Guido Max Schiefelbein Kieling
Diretor — Fernando Pontalti Amorim
Diretor — Cezar Nogueira
Diretor — Mario Seiti Shiraishi
Diretora — Érika Ramos Rossi De Morais
Diretora — Juliana Aparecida Fleury Aranda
Diretor — José Thomaz Filho
Diretor — Augusto Raimundo Alessio
Diretora — Leni Fernandes
Diretora — Eva Elise Domingos Dos Santos Bumlai (Neca)
Diretor — Luiz Humberto Pereira
Diretora — Mariana Teixeira Thomé
Diretor — Gilvan Paes Da Silva
Diretor — Salvador Rosa Sandim
Diretor — Ricardo Teixeira De Araujo
Diretora — Valéria Anastácio De Oliveira
Diretora — Cidiana Regina De Pellegrin
Diretor — Estevão Da Silva Neves Congro
Diretor — Waldilei Borges De Almeida
Diretor — Otavio Luis Rodrigues
Conselho Fiscal
Thomas Malby Croften Horton
Jean Marcel Francescon
Leonardo Santos De Almeida
Adilson Joao Bevilaqua
Evaldo Silva Ferreira
Roberta Anastacio De Oliveira
Eliene Amorim Da Costa
Enrico Carlos Rodrigues Feitosa
Marcia Andreia Leite
Conselho Deliberativo
Ademir Francescon
Valzumiro Ceolim
Angelica Jacob Saliba Rebello
Áureo Francisco Akito Ikeda
Felipe Augusto Furtado
Édison Cláudio Fabian Holzmann
Neide Cristina
Feres Soubhia Filho
Carlos Roberto Bellin
Mario Cesar Neves
Carlos Rogerio De Oliveira
Jaime Valler
Luiz Carlos Mossin
Luiz Carlos Da Silva Feitosa
Luiz Adolar Camargo Kieling
Rodrigo Possari
Leonardo De Oliveira Reggiani
Simone Oshiro
Marcela De Oliveira Rosa
Fernando Bumlai
Conselho Sênior
Suely Aparecida Carrilhos De Almoas
Anagildes Caetano De Oliveira
Dijan De Barros Rosa
Roberto Rech
Maria Helena Nicoloso Bonotto
Fabio Gomes De Sousa
Josue Melo Sanches
Ghassan Saifeddine Filho
Claudemir De Souza
Fabio Bolfer Moura
Lindolfo Leopoldo Martin
Rosmar Romeu Patzlaff
Noemia Ana Frazao
Lodomilson Alexandre
Gilberto Felix
Jampier Antonio Ferlin
Felipe Moreira Carrara
Luiz Henrique Cassaro
Maria Vilma Ribeiro Rotta
Dieter Augusto Dreyer
Luiz Marcelo Marques De Oliveira
Hanna Thatiany Silva Pereira Issa