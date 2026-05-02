Nova diretoria da ACICG toma posse com Omar Aukar na presidência

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) empossou, na noite de quarta-feira (30), a nova diretoria para o triênio 2026-2029. O empresário Omar Aukar assumiu a presidência da entidade, substituindo Renato Paniago, que esteve à frente da instituição desde 2020.

Com trajetória de mais de 30 anos no setor de moda, Omar já teve passagem anterior pela presidência da ACICG, entre 2012 e 2014, e também atuou como vice-presidente nos últimos anos. Ao assumir o cargo, ele destacou a intenção de manter o protagonismo da entidade, mas com foco em renovação.

“Estamos trazendo mais jovens empresários para dentro da gestão, preparando novas lideranças para garantir a continuidade da Associação. Também ampliamos a participação feminina”, afirmou.

A nova diretoria também pretende adotar uma atuação mais descentralizada, buscando mais agilidade diante de desafios como reforma tributária, programas de regularização fiscal e o aumento da inadimplência.

Renato Paniago deixa a presidência após duas gestões e passa a integrar a diretoria como vice-presidente. “Deixo a presidência com a certeza de que a ACICG segue em boas mãos. O Omar conhece a realidade empresarial e tem condições de dar continuidade ao trabalho”, disse.



Conheça os membros da diretoria:

Presidente — Omar Aukar

1.º Vice-Presidente — Pedro Chaves Dos Santos Filho

2.º Vice-Presidente — Sidney Maria Volpe

3.º Vice-Presidente — Renato Paniago Da Silva

Diretor 1.º Secretário — Roberto Tarashigue Oshiro Junior

Diretor 2.º Secretário — Willyan Francescon

Diretor 3.º Secretário — Amadeu Claudio Ziliotto

Diretor 1.º Financeiro — João Carlos Polidoro Da Silva

Diretor 2.º Financeiro — Paulo De Mattos Pinheiro

Diretor 3.º Financeiro — Antonio Freire

Diretor — Guido Max Schiefelbein Kieling

Diretor — Fernando Pontalti Amorim

Diretor — Cezar Nogueira

Diretor — Mario Seiti Shiraishi

Diretora — Érika Ramos Rossi De Morais

Diretora — Juliana Aparecida Fleury Aranda

Diretor — José Thomaz Filho

Diretor — Augusto Raimundo Alessio

Diretora — Leni Fernandes

Diretora — Eva Elise Domingos Dos Santos Bumlai (Neca)

Diretor — Luiz Humberto Pereira

Diretora — Mariana Teixeira Thomé

Diretor — Gilvan Paes Da Silva

Diretor — Salvador Rosa Sandim

Diretor — Ricardo Teixeira De Araujo

Diretora — Valéria Anastácio De Oliveira

Diretora — Cidiana Regina De Pellegrin

Diretor — Estevão Da Silva Neves Congro

Diretor — Waldilei Borges De Almeida

Diretor — Otavio Luis Rodrigues

Conselho Fiscal

Thomas Malby Croften Horton

Jean Marcel Francescon

Leonardo Santos De Almeida

Adilson Joao Bevilaqua

Evaldo Silva Ferreira

Roberta Anastacio De Oliveira

Eliene Amorim Da Costa

Enrico Carlos Rodrigues Feitosa

Marcia Andreia Leite

Conselho Deliberativo

Ademir Francescon

Valzumiro Ceolim

Angelica Jacob Saliba Rebello

Áureo Francisco Akito Ikeda

Felipe Augusto Furtado

Édison Cláudio Fabian Holzmann

Neide Cristina

Feres Soubhia Filho

Carlos Roberto Bellin

Mario Cesar Neves

Carlos Rogerio De Oliveira

Jaime Valler

Luiz Carlos Mossin

Luiz Carlos Da Silva Feitosa

Luiz Adolar Camargo Kieling

Rodrigo Possari

Leonardo De Oliveira Reggiani

Simone Oshiro

Marcela De Oliveira Rosa

Fernando Bumlai

Conselho Sênior

Suely Aparecida Carrilhos De Almoas

Anagildes Caetano De Oliveira

Dijan De Barros Rosa

Roberto Rech

Maria Helena Nicoloso Bonotto

Fabio Gomes De Sousa

Josue Melo Sanches

Ghassan Saifeddine Filho

Claudemir De Souza

Fabio Bolfer Moura

Lindolfo Leopoldo Martin

Rosmar Romeu Patzlaff

Noemia Ana Frazao

Lodomilson Alexandre

Gilberto Felix

Jampier Antonio Ferlin

Felipe Moreira Carrara

Luiz Henrique Cassaro

Maria Vilma Ribeiro Rotta

Dieter Augusto Dreyer

Luiz Marcelo Marques De Oliveira

Hanna Thatiany Silva Pereira Issa

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