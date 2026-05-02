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Após discussão com dono de comércio, homem é morto com tiro na cabeça no Santa Emília

Suspeito de 50 anos teria fugido após o assassinato; vítima estava com facão e soco inglês, segundo boletim de ocorrência

02 maio 2026 - 09h50Vinícius Santos
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Homem de 45 anos, identificado como Ataide Rojas, foi morto na noite de sexta-feira (1º), no bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande, após se envolver em uma discussão com o dono de um estabelecimento comercial. A vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça, conforme consta no boletim de ocorrência.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo com possível vítima. No local, os policiais encontraram Ataide caído ao solo, em via pública, ao lado de uma motocicleta.

A vítima ainda utilizava capacete e estava sem sinais aparentes de vida. Durante a verificação, foi constatado que Ataide portava um facão com cabo de madeira na região da cintura, no cós do short, além de um soco inglês na mão esquerda.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, após avaliação da equipe médica, o óbito foi confirmado. Foi verificado que a vítima apresentava uma lesão provocada por disparo de arma de fogo na região da cabeça, acima da orelha esquerda.

Diante da situação, o delegado plantonista e a perícia foram acionados para comparecer ao local. Durante a coleta de informações, uma testemunha relatou que Ataide Rojas teria se envolvido anteriormente em uma discussão no interior de um estabelecimento comercial, supostamente motivada por dívida, com outro homem.

Ainda conforme a testemunha, durante a confusão dentro do comércio, o proprietário do local teria ordenado que os envolvidos deixassem o estabelecimento, o que foi acatado naquele momento, e ambos saíram tomando rumo ignorado.

No entanto, segundo a ocorrência, Ataide retornou posteriormente ao local e iniciou uma nova discussão com o proprietário do comércio. Em determinado momento, ele teria sacado uma faca que portava na cintura e avançado em direção ao comerciante.

Diante da situação, o dono do estabelecimento teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo, atingindo Ataide na região da cabeça. Após o tiro, o comerciante fugiu do local e não foi localizado pela polícia. Na residência dele, os policiais encontraram apenas a esposa.

A mãe da vítima fatal compareceu ao local e recolheu a motocicleta de Ataide Rojas. O capacete utilizado pela vítima foi recolhido pela Polícia Militar e apresentado na unidade policial, sendo devidamente apreendido.

O caso foi registrado como homicídio no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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