Adolescente some após cair em rio durante incidente com barco em MS

Um adolescente desapareceu nas águas do Rio Sucuriú, na região do distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas, após cair no rio durante um incidente com uma embarcação na tarde de sexta-feira (1º).

Segundo as informações iniciais, três jovens estavam em um barco parado próximo a uma área com pedras quando houve um acidente e todos caíram na água. Dois conseguiram sair e retornaram até a cidade para pedir ajuda. O terceiro, de 17 anos, não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado por volta das 18h, com equipe de Chapadão do Sul, que se deslocou até o local e iniciou as buscas ainda no início da noite. Até o fechamento deste material, o adolescente não havia sido localizado.

A ocorrência mobiliza equipes de resgate e deve contar com reforço neste sábado (2), com a atuação de mergulhadores especializados para intensificar as buscas na área do desaparecimento.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul também foram acionadas e acompanham o caso, tanto no apoio às buscas quanto na apuração das circunstâncias do acidente.

As causas do ocorrido ainda serão investigadas.



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