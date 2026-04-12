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Ataque a tiros no Centro-Oeste deixa homem de 28 anos em estado grave na Capital

O caso foi atendido por policiais do 10º Batalhão, e a vítima segue internada em estado grave, entubada no Hospital Santa Casa

12 abril 2026 - 22h38Vinícius Santos     atualizado em 12/04/2026 às 22h49
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: IlustrativaPolícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa  

Um homem de 28 anos foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Campo Grande após ser vítima de um atentado a tiros registrado no bairro Jardim Centro-Oeste, na Capital. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

Conforme o histórico da ocorrência, militares do 10º Batalhão foram acionados para averiguar uma situação na rua Araraquara, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estaria prestando atendimento a uma vítima de disparos de arma de fogo, que apresentava dificuldades respiratórias.

No entanto, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais não localizaram vestígios de sangue, estojos de munição ou testemunhas que pudessem relatar o ocorrido. Durante as diligências, a equipe da ROTAC/Choque informou, via rede rádio, que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Santa Casa.

Na unidade hospitalar, foi confirmado que o homem deu entrada inconsciente, apresentando três perfurações causadas por disparos de arma de fogo, sendo duas na região torácica e uma na região do quadril. Segundo a equipe médica, o estado de saúde é grave, e a vítima permanece entubada.

Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada ao Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol), onde o caso será investigado pela Polícia Civil. A situação é tratada, inicialmente, como homicídio simples na forma tentada.

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