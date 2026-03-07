'Mystical Wedding': encontro de bandas independentes agitam o Buteco do Miau neste sÃ¡bado

O Buteco do Miau, em Campo Grande, recebe neste sábado (7), a partir das 21h, o evento “Mystical Wedding”, que reúne duas bandas da cena independente da Capital: Wedding Vows e Mystical Perversion.

A entrada custa R$ 20, valor que será totalmente revertido para os grupos. Também há opção de ingresso antecipado por R$ 10, com pagamento via PIX.

O evento foi idealizado pela banda Wedding Vows com o objetivo de promover um encontro entre artistas do rock autoral da cidade e fortalecer a cena independente local. Para o vocalista do grupo, Andrey Matos, iniciativas como essa são importantes para dar visibilidade aos projetos que atuam de forma independente. “Quando se faz música de forma independente, organizar algo assim é muito significativo para a exposição do projeto”, afirma.

Durante a apresentação, o Wedding Vows promete apresentar músicas inéditas e releituras de bandas como Rage Against the Machine e Deftones. O grupo é formado por Andrey Matos (vocal), Gui Jbara (bateria), Julio Armando (guitarra), Vinicius Lewandoski (guitarra) e Higor Fujimoto (baixo).

“Saber que as pessoas saem de casa para nos ouvir tocar só nos dá mais vontade de continuar”, diz a vocalista e guitarrista Monalisa da banda Mystical Perversion.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos via PIX pelo e-mail [email protected]



Após o pagamento, o comprovante deve ser enviado para o WhatsApp (67) 99160-7869 ou para o Instagram @casamentopodre.

