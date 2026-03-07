Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Fim de Semana

'Mystical Wedding': encontro de bandas independentes agitam o Buteco do Miau neste sÃ¡bado

O evento reÃºne Wedding Vows e Mystical Perversion na cena do rock autoral em Campo Grande

07 marÃ§o 2026 - 13h30Sarah Chaves
Mystical PerversionMystical Perversion   (Mabi)

O Buteco do Miau, em Campo Grande, recebe neste sábado (7), a partir das 21h, o evento “Mystical Wedding”, que reúne duas bandas da cena independente da Capital: Wedding Vows e Mystical Perversion.

A entrada custa R$ 20, valor que será totalmente revertido para os grupos. Também há opção de ingresso antecipado por R$ 10, com pagamento via PIX.

O evento foi idealizado pela banda Wedding Vows com o objetivo de promover um encontro entre artistas do rock autoral da cidade e fortalecer a cena independente local. Para o vocalista do grupo, Andrey Matos, iniciativas como essa são importantes para dar visibilidade aos projetos que atuam de forma independente. “Quando se faz música de forma independente, organizar algo assim é muito significativo para a exposição do projeto”, afirma.

Durante a apresentação, o Wedding Vows promete apresentar músicas inéditas e releituras de bandas como Rage Against the Machine e Deftones. O grupo é formado por Andrey Matos (vocal), Gui Jbara (bateria), Julio Armando (guitarra), Vinicius Lewandoski (guitarra) e Higor Fujimoto (baixo).

“Saber que as pessoas saem de casa para nos ouvir tocar só nos dá mais vontade de continuar”, diz a vocalista e guitarrista Monalisa da banda Mystical Perversion.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos via PIX pelo e-mail [email protected]

Após o pagamento, o comprovante deve ser enviado para o WhatsApp (67) 99160-7869 ou para o Instagram @casamentopodre.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Banda Lagum
Fim de Semana
Lagum chega a Campo Grande com show da turnÃª "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo"
Foto: Daniel Reino/ Comunicação Setesc
Fim de Semana
Festival de VerÃ£o com atividades como yoga, canoagem, fitdance ocorre em 8 de marÃ§o
Foto: Divulgação
Fim de Semana
Bloquinho do Brincar anima Carnaval infantil no PÃ¡tio
Cia Barra da Saia
Fim de Semana
'Cia Barra da Saia' aposta em inclusÃ£o e protagonismo feminino na Orla Morena
Banda Foogha tocará no Irlandês Pub
Fim de Semana
SÃ¡bado Ã© de Carnaval, mas agenda cultural tem shows de Rock e funk na Capital
Foto: Fernando Maia/Riotur
Fim de Semana
Final de semana tem Carnaval, feiras e shows em Campo Grande
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Sumido desde sÃ¡bado, idoso Ã© encontrado em avanÃ§ado estado de decomposiÃ§Ã£o em TrÃªs Lagoas
Hallison e Verônica
Fim de Semana
InstalaÃ§Ã£o-performÃ¡tica "Bailar no Escuro" estreia nesta sexta
Foto: Divulgação/Ilustrativa/MPMS
Cidade
JustiÃ§a manda prefeitura e Santa Casa recuperarem prÃ©dio histÃ³rico em Campo Grande
Iniciativa reúne comunidade, coletivos e comerciantes
Fim de Semana
Cia Barra da Saia promove aÃ§Ã£o de revitalizaÃ§Ã£o e ensaio na Orla Morena

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital