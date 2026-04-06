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Trânsito

Vídeo de câmera mostra acidente que matou militar na Fábio Zahran, em Campo Grande

Imagens confirmam a versão de que o condutor da moto avançou o sinal vermelho, provocando o sinistro fatal

06 abril 2026 - 11h54Vinícius Santos
Arte - JD1 Notícias / Foto: Kevyn / Redes SociaisArte - JD1 Notícias / Foto: Kevyn / Redes Sociais  

Vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento do acidente de trânsito que matou Kevyn Kauan, de 20 anos, na noite de domingo (5), na avenida Fábio Zahran com a rua Tatuí, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. As imagens confirmam que ele, que conduzia a moto com o tio na garupa, avançou o sinal vermelho e colidiu violentamente contra um carro Fiat Palio.

Conforme dados da ocorrência, tanto Kevyn quanto o tio dele são militares. O tio sobreviveu sendo levado em estado gravíssimo para a Santa Casa, entubado e com traumatismo cranioencefálico. A versão apresentada pelo vídeo confere com o relato do motorista do carro, assim como com o de testemunhas.

Ainda de acordo com a ocorrência, a Polícia Civil já está de posse das imagens, que devem auxiliar nas investigações. O caso é apurado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Consta que o condutor da moto, vítima fatal, não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

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