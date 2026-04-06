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Militar morre após acidente entre moto e carro na avenida Fábio Zahran

Informações registradas no boletim de ocorrência apontam que o motociclista pode ter avançado o sinal vermelho

06 abril 2026 - 08h36Vinícius Santos
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1  

Um militar do Exército, de 20 anos, morreu na noite de domingo (5) após um acidente de trânsito na avenida Fábio Zahran com a rua Tatuí, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. Ele conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer quando colidiu com um carro Fiat Palio.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, o motorista do Fiat Palio relatou que seguia pela Fábio Zahran no sentido Centro–bairro quando iniciou uma conversão à esquerda para entrar na rua Tatuí. Segundo ele, o semáforo estava verde para o veículo no momento da manobra.

O condutor afirmou que, ao atravessar o canteiro central da avenida e já acessar a Rua Tatuí, a motocicleta colidiu na lateral direita do carro. Com o impacto, o Palio girou no próprio eixo e parou na pista contrária. O motorista sofreu apenas escoriações leves. Uma mulher também estava no veículo como passageira.

Ainda conforme o relato, ao descer do carro, o motorista foi abordado por uma testemunha que afirmou ter presenciado o acidente. Segundo essa pessoa, ela trafegava pela avenida no mesmo sentido da motocicleta e havia parado no semáforo vermelho quando viu o motociclista avançar o sinal e atingir a lateral do veículo.

Na motocicleta havia também um passageiro na garupa. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou o rapaz para a Santa Casa de Campo Grande. A equipe do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) confirmou que ele foi levado em estado gravíssimo, entubado e com traumatismo cranioencefálico, permanecendo na área vermelha do pronto-socorro.

O motorista do carro permaneceu no local, prestou esclarecimentos e aceitou realizar o teste do etilômetro. O exame, realizado às 21h15, apontou resultado de 0,00 mg/l de álcool no organismo.

Familiares das vítimas também estiveram no local e informaram que o militar que morreu, identificado como Kevyn, era tio do jovem que estava na garupa da motocicleta.

A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos no local. Segundo os peritos, as avarias nos veículos e as marcas no asfalto são compatíveis com a versão apresentada pelo motorista do carro e pela testemunha. A testemunha também afirmou que viu o condutor do Palio prestar socorro às vítimas logo após a colisão, percebendo que uma delas já estava sem vida e pedindo ajuda.

A vítima fatal sofreu politraumatismo e morreu no local. O óbito foi constatado às 21h15. Conforme a Polícia Militar de Trânsito, o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Fiat Palio foi liberado e entregue ao motorista no próprio local do acidente. Já a motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran. O caso foi registrado e segue em investigação como homicídio culposo na direção de veículo automotor, sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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